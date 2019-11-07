Sakarya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı Araç alım-satımda dolandırıcılık yapan şahıslar adliyeye sevk edildi

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Sakarya’da araç alımsatımında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sakarya'da polis ekipleri, araç alımsatımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik çeteye operasyon başlattı. Yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şahsı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SAKARYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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