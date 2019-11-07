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Sakarya’da tütün kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı Bin 200 kilogram nargile tütünü ve bandrolsüz ...

İHA

Sakarya'da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 5 ay süren çalışmalar sonucunda bin 200 kilogram nargile tütünü ile birlikte bandrolsüz gümrük kaçağı birçok tütün mamulü ele geçirilirken, konu ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da tütün kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı Bin 200 kilogram nargile tütünü ve bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi

Sakarya’da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 5 ay süren çalışmalar sonucunda bin 200 kilogram nargile tütünü ile birlikte bandrolsüz gümrük kaçağı birçok tütün mamulü ele geçirilirken, konu ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet (Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı) suçuna karışan veya karışması muhtemel şahısşahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak yollarla ülkeye giren ve sonra piyasaya sürülerek satışı yapılan bandrolsüz gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ile ilgili 5 ay süren çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.
5 aylık yürütülen çalışmalar sonucunda 5 Kasım Salı günü eş zamanlı yapılan operasyonda; 5 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depoda arama yapıldı. Aramalarda bin 200 kilogram nargile tütünü, 23 adet elektronik sigara likidi, 217 adet puro, 74 adet tütsü, 145 adet sahte olduğu değerlendirilen bandrol, 17 kilogram açık tütün ve 3 buçuk kilogram pipo tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ise O.K., R.T., C.D., A.H.Y. ve H.T. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SAKARYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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