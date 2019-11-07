Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öldü

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, tesisatçı Emre Kanber (33), karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil için beklerken, yaşamını yitirdi.

Adapazarı'nda doğal gaz tesisatıyla uğraşan Emre Kanber, doğal gaz firmasında çalışmak üzere Pamukova'ya geldi. Kanber, karın ağrısı şikayeti üzerine, arkadaşlarıyla beraber Pamukova Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Kanber, ikinci kan tahlili için beklerken, hava almak için çıktığı acil servisin koridorunda aniden yere yığıldı. Arkadaşı ile hastane çalışanları tarafından sedyeyle odaya alınan Kanber, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kanber'in ölümüyle ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Emre Kanber'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampusu Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.



SAKARYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.