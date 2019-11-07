Sakarya’da baraj inşaatında toprak kaydı Yaralananın olmadığı olayda bir otomobil toprak altında kaldı

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– Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatında toprak kayması meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bir otomobil kayan toprağın altında kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sapanca ilçesi İkramiye Mahallesi’nde yapımı süren baraj inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede toprak kayması meydana geldi. Bu esnada şantiye bölgesinde park halinde bulunan bir otomobil kayan toprağın altında kaldı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konu ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

SAKARYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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