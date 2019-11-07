Yurt dışında eğitim, staj ve gönüllülük semineri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Araştırma Topluluğu tarafından ‘Yurt Dışında Eğitim, Staj ve Gönüllülük’ adlı seminer düzenlendi.

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde gerçekleştirilen seminere Genç Gelişim ve Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, AISEC Pazarlama Departmanı Lideri İbrahim Karlıdağ ve SAÜ öğrencisi Özlem Tunç konuşmacı olarak katıldı. Genç Gelişim ve Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç, sosyalkültürel gelişmelere katkı sağlayan derneğin Sakarya’da kurulduğunu, ulusal ve uluslararası gençlik projelerini destekleyen bir yapıda olduklarını anlattı. Avrupa Gönüllülük hizmeti ve uluslararası anlamda sosyal içerikli projelere nasıl katılınabileceğini öğrencilere anlatan Kılıç, bu tür projelerin Sakarya kapsamındaki gençlere farkındalık yaratacağını belirtti. Mahmut Kılıç, ayrıca, öğrenci olan veya olmayan, 1830 yaş arasındaki tüm gençlerin, derneklerine üye olabileceklerini de sözlerine ekledi.

AISEC Pazarlama Departmanı Lideri İbrahim Karlıdağ ise AISEC’in vizyonunun gönüllülük potansiyelini en iyi şekilde kullanarak dünya barışına katkı sağlamak olduğunu söyledi. AISEC programları hakkında bilgiler veren Karlıdağ, kişinin kendi benliğini tanımasına imkan sağlayan projelerin amacının, gençlere uluslararası pratik tecrübelerle dünya vatandaşı kimliğini kazandırmak olduğu vurguladı. AISEC’in üniversite öğrencileri için sunduğu fırsatlardan da bahseden Karlıdağ, kısa ve uzun dönemli staj imkanlarının bulunduğunu da vurguladı.

SAÜ öğrencisi Özlem Tunç konuşmasına Erasmus programı hakkında tecrübelerini anlatarak başladı. Erasmus için gerekli prosedürlerin hangi aşamalardan oluştuğunu aktaran Tunç, her yıl Ocak ayında düzenlenen iki aşamalı sınavdan bahsetti. Erasmus programının, eğitim hayatı boyunca katılınabilecek en güzel projelerden biri olduğunu belirten Tunç, “Erasmus’un en güzel yanlarından biri, gittiğiniz ülke dışında da pek çok ülkeyi gezebilme imkanına sahip olabilmeniz” dedi.

SAKARYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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