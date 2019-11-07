SAÜ’de ‘Nefesine Doy Yaşamına Doğ’ başlıklı eğitim düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından ‘Nefesine Doy Yaşamına Doğ’ başlıklı bir eğitim düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Yoga Eğitmeni ve Nefes Uzmanı Nejla Ceylan Özveren katıldı. ’Yaşamımız iki nefes arasındaki zaman kadardır’ diyerek sözlerine başlayan Nejla Ceylan Özveren, doğru nefes almanın nasıl olması gerektiği, nefes ve sinir sistemi ilişkisi ile doğru nefesin faydaları gibi konulara değindi.

Yetersiz nefes alındığında baş dönmesi oluşabileceğini dile getiren Özveren, “Nefes, algılarımızın ve düşüncelerimizin aslında bir yansımasıdır. Doğru nefes alıp vermeyi bilirsek solunum sistemimizin verimliliğini de artırmış oluruz” dedi.

Özveren, Pranayama (nefes kontrolü) adı verilen nefes çalışmasını uygulamalı olarak göstererek eğitimini tamamladı.

SAKARYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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