Cihat Zafer İle Adapazarı konuşulacak

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Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Cihat Zafer, yeni çıkan Çarşılar Trenler Hatıralar kitabı için imza gününde sevenleri ile buluşacak.

Aynalıkavak Sohbetleri ve yazar Cevriye Oymak söyleşisinin ardından Adapazarlı yazar Cihat Zafer, sevenleri ile buluşacak. 8 Kasım Cuma günü Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 18.00’de düzenlenecek imza gününde Cihat Zafer, Adapazarı günlerini, İstanbul ve Adapazarı tren yolculuklarını, radyo, dergi ve televizyon hatıralarını paylaşacak.

SAKARYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:02

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