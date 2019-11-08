(Özel) Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor Sakarya’da hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıktı Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu park alanlarında aldı

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkin olurken Sakarya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Termometreler 27 dereceyi gösterirken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu park alanlarında aldı.

Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği Kasım ayında, yazdan kalma günleri yaşayan Sakaryalılar güneşi fırsat bilerek soluğu parklarda aldı. Kış mevsiminin habercisi olan Kasım ayında hava sıcaklığı normal değerlerinin üstünde olması kimi vatandaşı tedirgin ederken kimi vatandaşı da mutlu etti. Sıcak havayı fırsat bilen Sakaryalı vatandaşlardan bazıları uğrak yerlerden biri olan Kentpark’ta ağaç altında oturarak ve park içinde yürüyerek güzel zaman geçirirken bazı vatandaşlar ise çarşı ve AVM’lerde alışveriş yapmayı tercih etti.

Sıcaktan bunalarak kendini dışarıya atan ve yeşillik alanda örgü ören Aysel Özdağ, “Ben de havaların bu kadar sıcak olmasına şaşırdım, normalde bu aylarda Adapazarı’nda hava daha soğuk olurdu. Bu sene biraz daha sıcak. Havanın sıcak olmasından dolayı dışarıya çıkmak istedim, doğayla iç içe olmak istedim evde çok sıkıldım, bu yüzden de sıcak havayı kendime fırsat bularak dışarıya çıktım. El işi yapıyordum bunu dışarıda bu güzel havada yapmak istedim hava çok güzel” dedi.



Kasım ayında geçen sene sıfır dereceleri gördüğümüzü biliyorum

Sıcak havaların tadını çıkarmak için Kentpark’a ailesiyle birlikte gelen Muhsin Durak, “Bizde böyle eşimle birlikte sıcak havayı görünce dışarıya çıktık gezmek için. Hava almak istedik çocuğumuzla da beraber. Kasım ayında geçen sene sıfır dereceleri gördüğümüzü biliyorum, baktık hava şuanda 26 derece Adapazarı gibi bir yer böyle güzel bulunca havaları dışarıya çıkmak istedik” diye konuştu.



Bu sıcakları gördükçe hep deprem geliyor aklıma

Mevsimsel olarak bir uyumsuzluk olduğu zaman insanların içinde huzursuzluk oluştuğunu belirten Osman Karakaş, “Bu sıcakları gördükçe hep deprem geliyor aklıma, 17 Ağustos deprem gecesi de bu şekilde bir sıcak vardı. O sıcaktan dolayı da uyuyamamıştım ben. Yine aynı sıcaklıklar akşamları da devam ediyor. Tedirginlik oluyor yani sıcaklardan dolayı, mevsimsel olarak bir şekilde uyumsuzluk olduğu zaman insan da psikolojik olarak etkileniyor. Hava durumuna bakıldığı zaman bu kısmi sıcaklıkların bir süre daha gideceği ve daha sonrasında ise normale döneceği görülüyor. Yani üşüyeceğiz, bu ısınmalar son demleriymiş” şeklinde konuştu.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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