Sakarya’da iki kadın kavga etti: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgada, iki kadın yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kadın çeşitli yerlerinden yaralanırken, kadınlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.