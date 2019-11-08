Hendek Belediyesi, TÜRKAY adıyla devam edecek

Hendek Belediyesi iştiraklerinden HİMPAŞ, bundan böyle yoluna TÜRKAY Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. adıyla devam edecek.

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, Hendek Belediyesi iştiraki olan HİMPAŞ’ın adının yapılan genel kurulla TÜRKAY Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet A.Ş. olarak değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Güngör, TÜRKAY ile yatırımlara ve çalışmalara hız katılan bir döneme girildiğini anlattı.Başkan Güngör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TÜRKAY bugün, yarın ve daima, Hendek için üretmeye devam edecek. Güçlü bir Hendek’in inşa edileceği bu dönemde TÜRKAY’da öncü, kaliteli ve kentin gelişimini esas alan hedefler doğrultusunda vizyon projeler hayata geçirecektir. Yenilikler ve kurumsallaşma çalışmaları devam edecek” dedi.

Şirketin logosunun da değiştiğini ifade eden Güngör, yapılan düzenlemelerin Hendek’e ve Sakarya’ya hayırlı olmasını diledi.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.