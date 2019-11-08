SUBÜ Öğrenci Topluluklarından fuar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğrenci Toplulukları Tanıtım Fuarı gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Tanıtım Fuarı Teknoloji Fakültesi önündeki alanda gerçekleştirildi. 27 öğrenci Topluluğu’nun stant açtığı fuara SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, rektör yardımcıları, genel sekreter, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Yoğun ilginin olduğu fuarı ziyaret eden Rektör Mehmet Sarıbıyık, topluluk stantlarını gezerek bilgi aldı.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin farklı birimlerinde okuyan arkadaşlarımızın özverili bir şekilde kurdukları öğrenci topluluklarının tanıtımı için bir araya geldik. Burada hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarz etkinlikler aslında çok güzel işler yapacağımızın da bir göstergesi. Öğrenci arkadaşlarımız kendi yaptıkları bir işte daha özverili bir şekilde çalışıyorlar ve bunun sonucunda da güzel şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü bu işler okul dışında, gönülden yapılan işler. Ben bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu etkinlikler bizi daha bilinir, daha görünür hale getirecektir. Biz zaten sahada varız. Bu etkinlik Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bu varoluşumuzu daha da pekiştirecektir” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrenci toplulukları kısa sürede kurularak faaliyete başladı. Fuarda stant açan topluluklar, faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi. SUBÜ bünyesinde SUBÜ Racing Topluluğu, Proje İnovasyon Topluluğu, SUBÜ Kızılay Topluluğu, Dijital Oyunlar ve ESpor Topluluğu, Genç Mimar Sinan Mühendisler Topluluğu, Abı Hayat Öğrenci Topluluğu, Yamaç Paraşütü Topluluğu, Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğu, Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu, Seyahat ve Rehberlik Topluluğu, Eğitim ve Medeniyet Topluluğu, SUBÜ TETRA Elektromobil Topluluğu, Kamp Öğrenci Topluluğu, SUBÜ Kazakistan Öğrenci Topluluğu, Fotoğraf ve Sinema Topluluğu, İnşaat Mühendisliği Teknolojileri Topluluğu, SUBÜ Roket Topluluğu, Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu, Mekatronik Topluluğu, İnsansız Araçlar ve Otonom Teknolojiler Topluluğu, Geleceğin Mühendisleri Topluluğu, Turizm Yöneticileri Topluluğu, Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu, Mobil Oyun Tasarımcıları Topluluğu, İletişim Topluluğu ve Peyzaj Topluluğu olmak üzere 27 öğrenci topluluğu bulunuyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri tarafından bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında faaliyet göstermek üzere topluluklar kurulabiliyor. En az bir akademisyenin başkanlığında iki öğrencinin girişimde bulunması gerekiyor.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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