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Teleferik eylemcilerinin çadırına polis müdahalesi

DHA

SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, teleferik kurulmasına karşı çıkan bölge halkından bir grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, polis ve belediye görevlileri sabah saatlerinde eylemcilerin kullandığı çadırı kaldırdı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı. Grup, bunun üzerine bir süre oturma eyleminde bulundu.
Sapanca Belediyesi, müteahhit firma ile Kırkpınar ile Mahmudiye Tepesi arasında kurulacak teleferik için anlaşma yaptı. Bölgede teleferik yapılmasına karşı çıkanlar, eyleme başladı. Şantiyenin bulunduğu alanda çadır kuran grup, yaklaşık 1 aydır eylemlerini sürdürürken, teleferiğin başka bir alana yapılmasını istedi. Bu sabah erken saatlerinde, polis ve belediye görevlileri bölgeye geldi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çadır başka bir alana taşındı.
Eylemciler, çadırın ve eşyalarının başka bir alana taşınmasına tepki gösterdi. Grup, bir süre yola koydukları sandalyelere oturarak eylemde bulundu. Çadırın kaldırılması için süre verilirken, grup bölgede eylemlerini sürdürüyor.

SAKARYA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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