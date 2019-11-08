Konak sohbetleri devam ediyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek konak sohbetleri ile devam edecek.

Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek konak sohbetlerinde önce Prof. Dr. Necdet Tosun saat 15.00’da ‘Hüdayi Divanı’ adlı sohbetini gerçekleştirecek. Saat 18.00’da ise Mustafa Özçelik ‘Yunus Emre Divanı’ konulu sohbetiyle kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek sohbete tüm vatandaşların davetli olduğunu duyurdu.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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