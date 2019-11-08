Hendek’te organ bağışı duyarlılığını artırmak için konferans düzenlendi

39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Hendek Belediyesi ile Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde toplumun duyarlılığını arttırmak üzerebir konferans düzenlendi.

Hendek Ticaret Merkezi Konferans salonunda düzenlenen konferansa Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr.Burcu Başaran Güngör, Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Kemal Atala, belediye daire müdürleri, BBP Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Gürbüz ve kadın kolları, kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

‘Kendini Bağışla Can'a Can Ver’ temasıyla organ bağışının öneminin anlatıldığı konferansta özellikle ülkemizde organ bağışının istenilen düzeye ulaşamaması, bu konudaki bilgi eksikliği, ön yargılarve yanlış inanışlar konularında açıklayıcı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Konferansa katılan Hendek İlçe Sağlık Müdürü Uz.Dr.Burcu Başaran Güngör organ bağışı ile bir insanın hayatını kurtarmanın anlamından bahsederek vatandaşları bağış yapmaya davet etti. Hendek Müftülüğünden Vaiz Ömer Bayraktar organ bağışının dini açıdan hiçbir sakıncası olmadığını aksine sevabının büyük olduğundan bahsederekvatandaşların önyargı ve inanışlarına açıklık getirdi ve bilgilendirdi. Konferansın sunuculuğunu yapan Deniz De Asis,organ bağışının kutsal ve değerli bir anlam taşıdığını ifade ederek katılımcı gençlere duyarlılıklarını arttırmaları ve empati duygularıyla insanlığa yaklaşmaları konusunda şiirle çağrıda bulundu.

Konferansa katılan ve 6 yıl önce böbreğini arkadaşı Yaşar Kıt’a bağışlayan İsmail Özdemir duygulu anlar yaşayarak çocukluk arkadaşına olan sevgisiyle bu bağışı yaptığı günleri gözyaşları içinde anlattı. Hiç bir çıkar gözetmeksizin bir başkasının hayatına katkı sağlamanın, şifa olmanındeğeri ve anlamı salondaki izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Salonda bulunan ve kendi böbreğini oğluna bağışlayan İsa Mutlu da bu kutsal bağışlamanın duygulu anlarını yaşadılar.

Hendek İlçe Müdürlüğü personeli bağış ve bilgilendirme standı açarak broşürlerle bilgilendirme yaptı, bağış yapanları kayıt altına aldı. Konferansın sonunda Hendek Halk Eğitim merkezi işaret dilikursiyerleri tarafından öğretmenleri eşliğinde hazırlanan işaret dili ile “organ bağışı hayat kurtarır” çağrısı yapılarak vatandaşlar organ bağışlamaya davet edildi.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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