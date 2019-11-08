Serdivan’da kantinlere sıkı denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki okul kantinlerini denetledi.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, çalışan personelin kılık kıyafeti ve kişisel temizliği, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerinin uygunluğunun kontrol edildiği ifade edilirken, ayrıca umumi temizliğe riayet edilip edilmediği, fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığı, gazlı içecek ve kızartma çeşitlerinin satışının yapılıp yapılmadığı ile ilgili de denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada; yapılan denetimler sonunda okul kantinlerinden alışveriş yapan öğrencilerin sağlıklarını etkileyecek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı ifade edilirken, denetim yapılan işyeri sahiplerine de hassasiyetleri için zabıta ekiplerince teşekkür edildiği belirtildi. Öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri ve sağlıklı gıdalar tüketebilmeleri amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

SAKARYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:03

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