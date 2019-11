Hendekli pilot Sinop’ta yarışlara katıldı

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu’nun tam destek verdiği, Hendekli pilot Engin Başkurt ve Co Pilot Şükrü Mindiloğlu, Sinop’ta yapılacak olan Türkiye OffRoad Şampiyonasının 5. Ayak yarışlarına katıldı.

Sinop OffRoad Kulübü’nün (SİNOFF) organizatörlüğünde, Türkiye OffRoad Şampiyonasının 5. Ayak yarışı, 0910 Kasım 2019 tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleşecek. 50 ekip ve 25 OffRoad aracının katıldığı yarışlara, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun tam destek verdiği Hendekli Pilot Engin Başkurt ve Co Pilot Şükrü Mindiloğlu’da katıldı. Yarışta pilotlar ilk gün Akliman’da Yalçın Öztaban etabı için mücadele edecek. Ardından 10 Kasım günü Bostancı Kışla Burnu’nda ‘Atam İzindeyiz’ etabında pilotlar yarışacak.



Yarışlarda iddialıyız

Hendekli pilotlara tam destek veren Başkan Babaoğlu, ikiliye başarılar diledi. Başkurt ve Mindiloğlu’nun OffRoad yarışlarında büyük başarıları olduğuna dikkat çeken Babaoğlu, “Sporun her branşında Hendek’imizi temsil eden tüm değerlerimizi korumaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. OffRoad yarışlarına katılan iki isim Hendek’imizin farkını ortaya koyuyor” dedi.

Başkurt ve Mindiloğlu ise Sakarya’ya selam göndererek yarışlarda iddialı olduklarını söyledi ve Başkan Turgut Babaoğlu’na teşekkür etti.

