Yazar Cihat Zafer sevenleri ile buluştu

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kasım ayı programı kapsamında Adapazarlı yazar Cihat Zafer, söyleşi ve imza gününde sevenleri ile buluştu.

Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve kitapseverler katıldı. Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sevenleri ile buluşan, Çarşılar Trenler Hatıralar kitabını imzalayan Adapazarlı yazar Cihat Zafer, “Adapazarı kültürü ile büyüdüm, en güzel günlerim Adapazarı’nda geçti. Adapazarı vefadır. Vefasız olanın hafızası da yoktur” dedi.

Adapazarı günleri, İstanbul ve Adapazarı yolculukları ile radyo ve televizyon hatıralarını sevenleri ile paylaşan, Adapazarı sevdasını ayrıntıları ile okuyucularına aktaran Zafer, “Adapazarlı olduğumu, Adapazarı'na olan sevdamı hiç unutmadım. Adapazarı, bizim şehrimiz ve biz bu şehri köklerinden, kokusundan tanırız ve kültür, para ile satılan bir şey değildir. Adapazarı'nın kültürü vardır, yazmazsak bizden geriye bir şey kalmaz” diye konuştu.

Şehrin sevilen isimleri Selim Gündüzalp, Sadık Canlı, Selahattin Şimşek, Mehmet Toplar, Engin Gündoğdu ile olan anılarından söz ederek söyleşisini tamamlayan Cihat Zafer, “Biz birlikte Adapazarı'yız. Hep birlikte Adapazarlıyız. Bizleri buluşturan Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve Başkan Yardımcımız Fatih Çelikel'e teşekkür ediyor, Adapazarı’nı çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Mutlu Işıksu ise, “Adapazarlılık kavramının müşahhas örnekleri olan kıymetli yazar ve dostlarımızla bir arada olmaktan mutluyuz. ADA aşıkları hep buluşsun ki kadim şehrimizin geleceğe umudu güçlenerek sürsün. Sevgili Cihat Zafer'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonunda Cihat Zafer, son yayımlanan "Çarşılar Trenler Hatıralar" kitabını sevenleri için imzaladı.

SAKARYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:05

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