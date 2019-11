Ülke genelinde başlatılan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ vesilesiyle Sakarya’da 87 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ sloganı ile başlatılan ve bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında ülkenin dört bir yanında 1 milyondan fazla fidan dikimi gerçekleştirilirken, Sakarya’ya da binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim töreni Ferizli ilçesinde gerçekleşti.



Saygı duruşu’nun bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Salih Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, daire müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Ülkemizde aynı anda 11 milyon fidan dikilecek

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Cumhurbaşkanı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen törenlerle, ülkede aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşmasının hem geleceğimize nefes olacağını hem de erozyon gibi doğal afetlerle mücadele anlamında ülkemize büyük kazanç sağlayacağını, Sakarya’da 36 lokasyonda fidan dikim törenleri gerçekleştirildiğini, Ferizli’deki törene katılımlarından dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese müteşekkir olduklarını söyledi. Yeni bir Sakarya için ve geleceğe umutla bakabilmek adına gerçekleştirilen fidan dikme töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ülke genelinde 11 milyon fidanın, İlimizde de 87 bin fidanın toprakla buluşacağı bugünün gerçek bir bayram havasında geçtiğine dikkat çekti.



Ağaçlar inancımızın da bir parçasıdır

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Zenginliğimizin bir parçası olan yeşilliğimiz, fidanlarımız, ağaçlarımız, ormanlarımız, aynı zamanda tarihimizin bir parçası, kültürümüzün bir parçası, inancımızın bir parçasıdır. Bizim yeşile ait, ağaca ait, ormana ait çok güzel duygu ve düşüncelerimiz vardır. Bunlar bazen özdeyişlerimizde yer alır, bazen de en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımıza isim olur. Yüzde 43’ü orman, yüzde 43’ten daha fazlası da yeşil olan Sakarya’mız özeline bakarsak, elbette ki bunun kıymetini bilmemiz, korumamız, geliştirmemiz gerekmektedir. Bizim zenginliğimiz, övündüğümüz hususlardan birisi de yeşilimiz ve ormanlarımızdır. Bu hususta verilen her emek, her gaye, her faaliyet bizim için kıymetli olduğu gibi, bugün burada gerçekleştirilen tören de onun bir parçası şeklindedir. Bizler muhafaza edip geliştireceğimiz ve geleceğe daha büyük bir zenginlik olarak aktaracağımız yeşilliğimizi, Sakarya’mızın bir süsü olarak görüyoruz, bir kıymeti, bir değeri olarak görüyoruz. Bu amaca hizmet eden her kişi ve her kurum elbette ki önemli bir faaliyeti icra etmiş oluyordur. Orman Teşkilatımız gibi diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın da çevresiyle, etki alanlarıyla daha da güzelini gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerine inanıyor ve öyle olmalarını da arzu ediyoruz. Herkes gibi çocuklarımızın da, masum yavrularımızın da burada geleceğe ait önemli bir işin parçası olmak için gayret göstermeleri ayrıyeten sevindirici bir olaydır, hem çocuklarımız hem de ağaçlarımız bizim yarınlarımız ve geleceğimize ışık tutacak değerlerimizdir” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ferizli ilçesindeki ağaçlandırma alanına toplam 6 bin 127 fidanı dikimi gerçekleştirildi.

