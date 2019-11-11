Erenler Belediyesi akaryakıt alım ihalesini yaptı

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Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak ‘2020 yılı Yakıt Alımı’ ihalesini gerçekleştirdi.

Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak üzere 180 bin litre motorin, 5 bin litre kurşunsuz benzin ve 220 bin litre europa dizel (diğer) alımını kapsayan 2020 yılı akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi.

SAKARYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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