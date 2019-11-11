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Serdivan geleceğe nefes verdi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlatmış olduğu 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında Serdivan'da 3 bin fidan toprakla buluştu.

Serdivan geleceğe nefes verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Geleceğe Nefes Projesi’ kapsamında Serdivan’da 3 bin fidan toprakla buluştu.
14 mahallede saat 11’i 11 geçe eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinliğe; Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, meclis üyeleri, muhtarlar, Serdivan’da öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Velileri ve öğretmenleri eşliğinde fidan dikim alanlarına gelen öğrenciler; çam, ladin, sedir, ıhlamur ve süs eriği gibi 27 farklı türden oluşan fidanları Başkan Yusuf Alemdar’la birlikte dikti. Öğrencilerden, diktikleri fidanlara kendi isimlerini vermelerini isteyen Alemdar; miniklerden boş zamanlarında fidanları dikili olduğu yerlere gelerek ağaçlarını kontrol etmeleri konusunda söz aldı. Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında; ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatanı miras bırakmak gayesiyle öğrencilerle bir arada olduklarını ifade etti. Yapılan çalışmanın yarınlar adına önemli olduğunun altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla başlatılan projeyle; ilçe genelindeki farklı noktaları ağaçlandırdıklarını ve bu çalışmaya çocukları da dahil ederek yarınların aslında onlara ait olduğu bilincini çocuklara aşılamak istediklerini söyledi.

SAKARYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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