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Kasım Meclis Toplantısı'nda 50 madde görüşülerek karara bağlandı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kasım Meclis Toplantısı'nda 50 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kasım Meclis Toplantısı'nda 50 madde görüşülerek karara bağlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Kasım Meclis Toplantısı’nda 50 madde görüşülerek karara bağlandı.
Gündem dışı konuşmaların ardından 7 ilave madde ile 50 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Kasım Ayı içerisinde yapılan çalışmaları meclis üyelerine aktarırken; gündem maddeleri içerisinde yer alan bazı önemli maddelere ilişkinde bilgilendirmelerde bulundu. Meclisin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yüce, Sakarya için gerçekleştirilen çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini duyurdu. Büyükşehir Meclisi, ikinci oturumu için 19 Kasım Salı günü saat 14.00’e ertelendi.
Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Verimli ve yoğun bir ay geçirdik. Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı ‘20192024 Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı’ ödül aldı. Hazırlanan eylem planının bir özelliği de Türkiye’de hazırlayan ve hayata geçiren ilk belediye olmamız. Ayrıca SASKİ kurumumuz, 72 projenin değerlendirildiği ‘5. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu’nda ‘Adapazarı İlçesi İçme Suyu Şebekesinde Basınç Yönetimi Projesi’ ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Büyükşehir Belediyemizin ve SASKİ’nin aldığı iki ödülde payı olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu gurur tüm Sakarya’nın. Sakarya’ya hizmetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız çalışmaların ve projelerin şehrimiz için verimli, doğaya uygun, halkımızın yararına olmalarına çok dikkat ediyoruz. İtfaiye Teşkilatı’mızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Hendek’e modern bir itfaiye binası kazandırmak için temelimizi attık. Serdivan Belediye’sinin eski hizmet binası ve çay bahçesinin de bulunduğu yere inşa edilecek 1 milyon kitaplı yeni Şehir Kütüphanesinin projesi hazır. Bakanlığımızın da gündeme aldığı ‘Şehir Kütüphanesi’ için en kısa zamanda somut adımlar atılacak. Bakanımızla görüşerek ödeneklerin artırılması ile ilgili fikir alışverişleri yapacağız” dedi.

SEKAY’da enerji üretimleri başladı
Başkan Yüce, “2019 yılı içerisinde toplam 354 bin ton sıcak asfalt ürettik. Ekim ayında ise yaklaşık 57 bin ton asfalt ile şehrimizi güzelleştirdik. SEKAY ile elektrik üretimine başladık. Ekim ayında saatte ortalama 2,9 MW elektrik üretimi sağlandı. Sakarya’da vahşi depolama artık son buldu. Bu yıl yaklaşık 274 bin ton, Ekim ayında ise 32 bin ton atığı toplayarak SEKAY’da elektrik üretimi için kullandık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 2. Sıfır Atık zirvesine iştirak ettik. Burada şehrimiz için, SEKAY için, atık yönetimi için verimli bilgiler edindik. Lüleci Sokak’taki çalışmalar bitti. Modern ve şehrimize uygun bir sokak görünümüne kavuşturduk. Suat Yalkın Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor. Karasu SGM tamamlandı ve hizmete girdi. En kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Erenler Yaşam Merkezi faaliyete geçti. SAKBİS’ler, hayata geçirdiğimiz 7 aylık süreçte 50 bin hemşerimiz tarafından kullanıldı. Büyükşehir Tıp Merkezimizde geçtiğimiz ay 10 bin 743 hasta muayene edildi. Akyazı Kuzuluk’ta 45 dekar alan üzerinde hayata geçireceğimiz topraksız jeotermal ısıtmalı örnek bir sera tesisi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Markadan proje onaylandı. Arazi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bizde hizmette sınır yok. Elimizden gelenin en iyisini en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah alacağımız kararlar hayırlara vesile olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Muhabbet ve sevgiyle kalın” diye konuştu.

Sapanca’nın cazibesi artacak
Sapanca Kırkpınar’da inşa edilmesi planlanan teleferik projesine ilişkin eleştirilere cevap veren Başkan Ekrem Yüce, Batı ile doğu arasında köprü olacak kardeş şehir çalışmalarının başladığını da ifade ederek, Kocaali’de SAMEK’lerin başlayacağını da müjdeledi. Yüce, “Tek derdimiz şehrimize hizmettir. İletişime de her zaman açığız. Kesinlikle hiçbir şeyi kulak arkası etmeyiz. Bir diyalog eksikliği var ise gerekli diyaloglar yapılır. Biz; yanlışın yanında değil, her zaman doğrunun yanındayız. Doğaya karşı bir yanlışlık eğer olursa bu durum karşısında bizler dağ gibi dururuz. Doğayı koruma ve kollama adına her şeyi yaparız. Teleferikle Sapanca cazibesini arttıracaktır. Her ilçemizde SAMEK faaliyetlerinin olmasını istiyoruz. Kocaali ilçemizde de Turan Kalfa’nın yer konusunda attığı adımla birlikte inşallah bizde SAMEK’leri başlatacağız. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Meclis Gündemi
1’den 15’e kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geldiği şekliyle kabul edildi. 16’dan 29’a kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. Maddeler oy birliğiyle kabul edilirken; 38. madde Plan ve Bütçe Komisyonuna, 39. madde Hukuk komisyonuna havale edildi. 40’tan 43’e kadar Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi. 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

SAKARYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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