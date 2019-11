Başkan Yüce: "Örnek ve cesaret gerektiren çalışmaları hayata geçiriyoruz" SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu ilk oturumu gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu’nun ilk oturumu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının başında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, 72 projenin değerlendirildiği 5. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu’nda ‘Adapazarı İlçesi İçmesuyu Şebekesinde Basınç Yönetimi Projesi’ ile birincilik ödülü kazanan SASKİ’nin ilgili personellerini tebrik etti. Genel Kurul’un ikinci oturumu 19 Kasım Salı günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir sınırlarının 2014 yılı ile birlikte tüm şehri kapsaması ile özellikle altyapı anlamında ciddi yatırımlar hayata geçirmenin zorunlu hale geldiğini vurgulayan Başkan Yüce, “Bu doğrultuda dev yatırım bedelleriyle birçok ilçede gerek içmesuyu, gerek kanalizasyon, gerekse yağmursuyu anlamında önemli hizmetleri hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de projesi hazır, ihale aşamasına gelmiş ve devam eden çalışmalarımız mevcut. Tüm bunların yanında 30 Büyükşehir arasında en kaliteli içmesuyunu sağlamamıza karşın fiyat bakımından 18. sıradayız. Abonelerimizin yüzde 22’si kanunda öngörülen indirimli fiyattan su kullanıyor. Yani kaliteli içmesuyu hizmetini oldukça hesaplı bir fiyatla vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırıyoruz” dedi.



Giderler 14 milyon lira azaldı

Başkan Yüce, “3 yıldır su fiyatlarında bir güncellemeye gitmedik. Ekonomik açıdan baktığımızda su yönetiminin ve kurumsal hizmetlerin sunulmasında temel faktör olan birçok kalemin bedelinde artış oldu. Özellikle Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne Sapanca Gölü suyunu terfili ulaştırmamız nedeniyle her ay ciddi miktarda elektrik ücreti ödüyoruz. Bir yandan hizmetlerin devamlılığı ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda fiyatlarda vatandaşlarımızın durumlarını da dikkate alarak bir güncelleme yapmak için SASKİ Yönetim Kurulu olarak yeni bir tarife hazırladık. Hizmetlerin sunulmasında etkisi bulunan söz konusu kalemlerde fiyat artışlarına rağmen giderlerimizi geçen yılın bu dönemine göre 14 milyon lira azaltmış durumdayız” diye konuştu.



Her iki kişiye bir abonelik

Nüfusu 1 milyon 10 bine ulaşan Sakarya’da kaliteli altyapı hizmetini her geçen gün daha da iyi hale getirdiklerini belirten Yüce, “Hizmet sunduğumuz abone sayısı 477 bin 432’ye ulaşmış durumda. Neredeyse 2 kişi başına bir abonelik düşüyor. Bu diğer şehirlerde yakalanamamış önemli bir başarı. Sapanca Gölü’ne önemli bir alternatif oluşturacak olan Akçay Barajı’nda çalışmalarımızın sonuna gelmek üzereyiz. Bakanımız ile görüştük. 35 milyonluk destekle bu kış su tutmayı hedefliyoruz. Kısa süre önce barajdan gelen ana isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne montajını gece boyunca sürdürdüğümüz yoğun bir çalışmayla, vatandaşlarımızı da mağdur etmeden tamamladık” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı’ndan şehrin yeni barajına destek

Başkan Yüce, “Dünyada temiz su kaynakları her geçen gün azalırken biz şehrimizi yeni kaynaklarla çevreliyoruz. Karasu ve Kocaali ilçeleri için büyük önem arz eden Çamdağı Barajı, bu doğrultuda hazırlanan projelerden birisi. Çamdağı Barajı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız işlemlerin yapılması için gerekli katkıyı sağladı. Bakanımız da desteklerini iletti. Alternatif su kaynaklarının tamamlanmasının ardından Sapanca Gölü’nü sadece ihtiyacımız olduğunda kullanacağız. İnşallah ihale aşamasına gelen Çamdağı Barajı’nın yapımına en kısa süre içerisinde başlayarak hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Taraklı’da topladığımız atıksuları yüksek standartlarda arıtacak son teknoloji atıksu arıtma tesisimiz tamamlanmak üzere. Böylelikle çevreye önemli bir yatırım daha kazandırarak Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan atıksu arıtma oranımızı daha da iyi bir seviyeye getireceğiz. Son derece modern cihazlarla donatılacak şehrimizin yeni laboratuvar binasını kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.



Ferizli’nin atıksu altyapısı için ihale zamanı

Sakarya için altyapı hizmetlerine büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ve altyapıda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceklerini açıklayan Yüce, “Ferizli ilçemizin kanalizasyon altyapısını güçlendirmek ve bölgenin atıksularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırmak için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız. Alifuatpaşa’yı Akçay Baraj Gölü bölgesinde bulunan kaynak suyu ile buluşturmak için ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hat yerine inşa ettiğimiz 9 kilometrelik çelik isale hattında çalışmalar tamamlandı. Testleri başlayan hattımızı önümüzdeki yıl içerisinde devreye alarak bölgeyi alternatif bir kaynakla buluşturmuş olacağız. Bunların yanı sıra kayıp kaçakları azaltmaya yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Birçok alanda örnek ve cesaret edilmesi güç çalışmaları hayata geçiriyor, sağlam temeller üzerinde ve çevresi en iyi şekilde korunarak gelişen bir Sakarya için altyapı hizmetlerine büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın refahını ve çevre hassasiyetini ön planda tutarak ciddi yatırımları hayata geçirmeye ve altyapıda Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.



Gündem maddeleri

2020 Yılı Su Tarifeleri ve Uygulama Esasları’na yönelik 1.madde oybirliğiyle kabul edildi. 7186 Sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen 43 mahalleye tanınan su indirimi muafiyetinin kaldırılması ve ilçe merkezleriyle aynı tarifeden su kullanımı hükmünün getirilmesi ile vatandaşların ani fiyat artışıyla sıkıntı yaşamaması için suyun birim fiyatının 40 kuruş olarak belirlenmesi ve aylık cüzi oranlarda fiyat artırımı yapılması oybirliğiyle kabul edildi. 3, 4, 5 ve 6.maddeler oybirliğiyle kabul edildi. SASKİ’nin çeşitli iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 30 milyon liraya kadar kredi kullanılması ve ilgili kefalet işlemlerinin yürütülmesi için 7.madde ile Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 8 ve 9.maddeler Hukuk Komisyonu’na, 10 ve 11.maddeler ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na oybirliğiyle havale edildi.

