Başkan Yüce: “Sakaryaspor’un eski günlerine dönmesi en büyük arzumuzdur”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimini makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Yüce, Kulüp Başkanlığına seçilen Genç ve yönetimini tebrik ederek başarı temennilerini ifade etti. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ise Başkan Yüce’ye teşekkür ederek şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini ve Sakaryaspor’un başarısı için gayret göstereceklerini söyledi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimini tebrik eden ve başarılar dileyen Başkan Yüce, “İnşallah başarılı sezon geçirir ve üst lig hedefimize hep birlikte ulaşırız. Takımımız son 3 haftada aldığı galibiyetlerle güzel bir hava yakaladı. Bende Sakaryasporumuzun maçlarını yakından takip ediyorum. Galibiyet serisinin devam etmesi hem takım içinde hem de şehirde moralleri üst seviyeye çıkaracaktır. Sahada alınacak sonuçlar tribüne ve şehre yansıyacak, gelen destekler artacaktır” dedi.

Sakaryaspor’a desteklerinin her zaman devam edeceğini yineleyen Başkan Ekrem Yüce, “Biz Sakaryaspor’umuza desteğimizi her platformda ifade ettik. İlk günden bu yana imkanlarımız dahilinde elimizden gelen desteği sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Bizlerde tribündeki taraftarlarımız gibi Sakaryaspor aşığıyız. Biz Sakaryaspor’un her zaman yanındayız ve şehrimizdeki herkesi Sakaryaspor’umuzun etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Tüm isteğimiz ve arzumuz başarılarıyla göğsümüzü kabartan, yetiştirdiği oyuncularla örnek olan Sakaryaspor’un eski günlerine dönmesidir” diye konuştu.

