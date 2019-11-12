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Hendek Belediyesinden 30 Kasım uyarısı

İHA

Hendek Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi(ÇTV) 2. taksit ödemesinde son günün 30 Kasım 2019 olduğunu hatırlatarak mükellefleri ödeme konusunda uyardı.

Hendek Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi(ÇTV) 2. taksit ödemesinde son günün 30 Kasım 2019 olduğunu hatırlatarak mükellefleri ödeme konusunda uyardı.
Hendek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesi gereği çevre temizlik vergisi 2. taksidi son ödeme günü 30 Kasım 2019 tarihine kadardır. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Ödemelerinizi belediyemiz ana hizmet binası ve Ticaret Merkezinde bulunan(Ek hizmet binası) ön büro veznelerinden yapabilirsiniz. Ayrıca vatandaşlarımız vergi ödemelerini belediyemiz resmi internet sayfasında sicil veya TC numarası girerek kredi kartı ile yapabilir” denildi.

SAKARYA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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