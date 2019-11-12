SUBÜ’den Geleceğe Nefes

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Bu yıl ilki gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Sakarya’nın birçok noktasında fidan dikim etkinliği yapılırken, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) de fidan dikimleri gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın öncülüğünde Ferizli İlçesi’ndeki etkinliğe katılan SUBÜ öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu. Akyazı KYK Yurt Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Akyazı Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katılırken, Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri de Ankara Polatlı Şehitliği’nde fidan dikimi gerçekleştirdiler.

SAKARYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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