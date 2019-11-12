Mescid-i Aksa'da imamlık yapan Abdülkerim Zorba Sakarya'da namaz kıldırdı

Mescidi Aksa'da imamlık yapan Abdülkerim Zorba, Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerinde namaz kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş, Mescidİ Aksa'da 46 yıl imamlık yapan Abdülkerim Zorba, Mevlidi Nebi Haftası vesilesiyle Sakarya'ya misafir olarak geldi. İlk olarak Hendek ilçesinde sabah namazı kıldıran Zorba, daha sonra Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camisinde öğlen namazı kıldırdı. Abdülkerim Zorba namaz sonrası Kur'anı Kerim okuyarak dua ettirdi. Öğlen namazına çok sayıda vatandaş camiyi doldurarak sohbete katıldı.



4 gün kalacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş sohbet sonrası yaptığı açıklamada, "Sakarya'da 4 gün kalacaklar. Buradan Balıkesir'e gidecekler. 3 gün Balıkesir'de kalacaklar. Ondan sonra inşallah Mescidİ Aksa'ya geri dönecekler. Hendekte Rasimpaşa Camisinde hocalarımızdan biri sabah namazını kıldırdı. Konuşmalar yapıldı. Öğle namazında ise Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camisinde cemaatle buluştu. Akşam Sapanca'ya geçtiler" dedi.

SAKARYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

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