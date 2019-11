Başkan Yüce, altyapı koordinasyon toplantısında kurum ve kuruluş yetkilileriyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, altyapı koordinasyon toplantısı için Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

İlçe belediye başkanlarının yanı sıra AGDAŞ, SASKİ, TEİAŞ, Türk Telekom ve SEDAŞ yetkilileri toplantıya iştirak ederken; buluşmada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, genel sekreter yardımcıları, bürokratlar da yer aldı. Toplantıda şehrin her ilçesi, mahallesi ve sokağına ilişkin altyapı ve üstyapı çalışmaları istişare edildi. Şehrin ihtiyaç ve sorunlarının çözümünde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Başkan Ekrem Yüce, tüm kurumlarla koordineli bir şekilde tüm işlerin tek seferde ve en iyi şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Yapılan her işin, atılan her adımın Sakarya için olduğuna dikkat çeken Başkan Yüce, “Bu toplantı da gördüğüm tablo beni çok mutlu etti. Gönülden bağlı olduğu şehrim için bütün kurumların bir araya gelerek ortak bir değer için çalışmasını görmek bizlere daha da güç veriyor. Sakarya hızla gelişen bir şehir ve bu hız inşallah daha da artacak. Tabi bu gelişme yaşanırken bütün kurumların aynı anda çalışması da bu şehre daha fazla değer katacak. Biz şehrimiz için yapılması gerekenleri ilgili paydaşlarımıza ilettik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlarda ortak paydada buluşmaya devam edecek, şehrimizin ihtiyaçlarına çözümler üreteceğiz” dedi.

Başkan Yüce, “Biz yapılan işin bozulmasından yana değil, kamu israfının önüne geçmek ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmaktan yanayız. Bir caddeyi veya sokağı yenileyeceğimizde önceliği altyapıya ayıracak ardından üstyapısını tamamlayacağız. Tekrar tekrar yapboz gibi bir durum söz konusu olamaz. İnşallah Sakarya’nın yükselişine hız kazandıracağız. Şehrimiz için önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımların ve çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum” diye konuştu.

