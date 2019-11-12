Tiyatro “Kare As” Çarşamba OKM’de

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Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür Sanat programları, 1001 Sanat tarafından sahnelenecek ‘Kare As’ tiyatro oyunu ile devam edecek.

Orhangazi Kültür Merkezi’nde (OKM) 13 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da sanatseverle buluşacak olan ‘Kare As’ oyununun yönetmenliğini Zuhal Öztürk üstlenecek. Yapılan açıklamada, sanatseverler oyuna davet edilirken, tiyatro için ücretsiz giriş kartlarının Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası Kültür İşleri Müdürlüğü Danışma Ofisi’nden temin edilebileceği ifade edildi.

SAKARYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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