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Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir evde yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.

Ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir evde yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi.
Yangın, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 1701 Ada'da meydana geldi. Ada içerisindeki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek dumanlar tüm evi sardı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı A.T., isimli bir kadın ise dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Dumandan etkilenen genç kadın ayakta tedavi edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:12
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