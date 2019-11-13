Hendek Belediyesi ilçede hummalı çalışmalarına devam ediyor

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları inceleyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşlardan gelen tüm taleplerin bir bir çözüme kavuştuğunu söyledi.

Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir tarafında hummalı çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran ekipler, alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaldırım ve yol yenileme, kilitli parke çalışmaları, yağmur suyu hattı, çevre düzenleme, mezarlık yerleri düzenlenmesi ile birçok bölgede mahallelerinin sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. Yenimahalle, Köprübaşı, Puna, Bayraktepe, Yeşilyurt, ilçe merkezi ve diğer bölgelerde ekiplerin çalışmalarını yerinde takip edip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Babaoğlu, gördüğü eksiklikleri ise ilgili birimlere talimat vererek giderilmesini istedi.

Başkan Babaoğlu sözlerinin devamında, “Tüm ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Kara kış bastırmadan önce vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini dikkate alarak, sorunları en aza indirmeye gayret ediyoruz. Kalıcı çözümlerle yol alırken, Hendek’imizi geleceğe taşıyacak çalışmalarımızın da bir bir adımlarını atıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte yaşanabilir bir Hendek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızla vatandaşlarımızın mutlu olması ve yaşam kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Hedeflediğimiz projelerimizin de müjdelerini kısa bir zaman da paylaşacağız” dedi.

SAKARYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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