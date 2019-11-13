SAÜ’de 'Ücretsiz vücut analizi ve beslenme danışmanlığı' verilecek

Sakarya Üniversitesindeki bir akademik araştırma kapsamında ücretsiz vücut analizi ve beslenme danışmanlığı hizmetleri verilmeye başlandı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Kürşad Uçar, projelerindeki amacın, herkesin sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığına kavuşması olduğunu söyledi. “Biyomedikal Sinyaller ve Biyokimyasal Parametreler Kullanılarak İstatistiksel Yöntemler ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile ilgili bilgiler veren Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Kürşad Uçar, proje ile vücudun tam olarak analiz edilerek yağ, yağsız kütle, bazal metabolizma hızı, mineral miktarı, protein miktarı, beden yoğunluğu ve kas gibi parametrelerin ne olduğu ve ne olması gerektiği ile ilgili bilgileri elde ettiklerini söyledi. Uçar, başvuru için aile sağlığı merkezlerinde yaptırılacak tam kan, tam biyokimya, hormon, vitamin test sonuçlarının yeterli olacağını da belirtti.



Beslenme danışmanlığı

Gerekli parametrelerin girilmesinin ardından analizin 1520 saniye gibi kısa bir süre içerisinde yapılabildiğini ifade eden Muhammed Kürşad Uçar, “Oluşan grafik ve tablolar sonucunda vücut analizine göre süreci şekillendiriyoruz. Bu sonuçların hangi aralıkta olması ve bunların nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler ve raporlar hazırlıyoruz. Bundan sonraki aşamada da uygulamaya geçiyoruz. Kilo vermek isteyenler, kilo almak isteyenler, hastalığa bağlı diyet yapmak isteyenler, hatta vücut geliştirme yapmak isteyenlere göre bile özel diyetler hazırlanıyor. Diyetin uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklar ve alışkanlıkların bırakılamaması gibi durumlarda diyetin revize edilmesi gerekiyor. Belirli bir süre içerisinde kişinin vücut analizi yeniden yapılıyor ve vücudun yapılan diyete nasıl tepki verdiği görülüyor. Başlangıçtaki ve yeniden yapılan vücut analizleri arasındaki farklara göre diyet revizesi düzenleniyor” şeklinde konuştu.



Beslenme alışkanlığı ve hastalıklar

Beslenme alışkanlıkları ve doğru beslenmeme ile bazı hastalıklar arasında ciddi bağlantılar olduğunu da söyleyen Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Kürşad Uçar, “Örneğin obezitenin kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını biliyoruz. Zaten ikinci araştırmamızda da bu konu üzerine yapmak istiyoruz. Bizim tüm bu araştırmalarımızdaki amacımız, insanların doğru beslenme alışkanlıkları ile mümkün olduğu kadar sağlıklı yaşam olanaklarına kavuşabilmesidir” dedi.

Uçar, projeden faydalanabilmek ve detaylı bilgi almak isteyenlerin “https://biyomed.sakarya.edu.tr” adresinden gerekli bilgiye ulaşabileceklerini ve proje kapsamında vücut analizi ve beslenme danışmanlık hizmetlerinin, aynı zamanda alanında yüksek lisans yapan Diyetisyen Zeliha Uçar tarafından gönüllü olarak verildiğini de sözlerine ekledi.

SAKARYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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