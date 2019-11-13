OSM’de söyleşinin konusu felsefe olacak

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Felsefeyi Kavramak’ konulu söyleşi ile devam edecek. 14 Kasım Perşembe günü Ofis Sanat Merkezinde (OSM) gerçekleştirilecek etkinlik saat 18.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Felsefeyi Kavramak’ konulu söyleşi ile devam edecek. 14 Kasım Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Prof. Dr. Ayhan Bıçak, kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Felsefeyi Kavramak’ konulu söyleşi ile devam edecek. 14 Kasım Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nde saat 18.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Prof. Dr. Ayhan Bıçak konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşehrilerimiz programa davetlidir” denildi.

SAKARYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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