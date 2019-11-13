Sapanca Belediyesinden vergi uyarısı

Sapanca Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlattı.

Sapanca Belediyesinden yapılan hatırlatmada Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2019 yılı ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2019 Cumartesi günü sona erdiği bildirildi. 2019 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile borçlarını yeniden yapılandıran mükelleflerin ikinci taksit ödemelersi yapmak isteyenlerin, belediye vezneleri, internet ortamı ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların mağdur olmaması adına ödemelerin zamanında gerçekleştirilmediği takdirde, gecikme günü kadar vergi cezası hesaplanacağı ve 232430 Kasım hafta sonu belediye mesai saatleri içinde veznelerin açık olduğu bilgisi verildi.

SAKARYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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