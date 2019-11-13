Geleceğin Neşet Ertaş'ları Kaynarca'da yetişiyor

Kaynarca ilçesindeki bir okul başlattığı proje ile bağlama çalmayı öğrenen öğrenciler geleceğin Nejet Ertaşı olma yolunda adım atıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Hacı Osman Akgün İlkokulu'nun başlattığı proje kapsamında bağlama çalmayı öğrenen öğrenciler geleceğin Nejet Ertaşı olma yolunda hızla ilerliyorlar. Çalışma hakkında bilgi veren okul Müdürü Ahmet Karagöz, ''Öğrencilerimizin boyları belki bağlamadan küçük ama müziğe olan tutkuları daha büyük konumda. Sınıf öğretmenimiz Volkan Özdel liderliğinde çalışmalarımıza başladık. İnşallah geleceğin Nejet Ertaş'ları bizim okulumuzda yetişecekler. Akademik faaliyetlerimizin yanında kodlama, ahşap tasarım, sportif faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda destek olan velilerimize , sınıf öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz'' dedi.

Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi ise konu ile ilgili olarak ''Müziği seven, sanatı seven öğrenciler yetiştirmek hedeflerimiz arasında'' diye konuştu

SAKARYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.