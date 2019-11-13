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Başkan Yüce: "Sakarya fuar merkezi için hazırlıklarımız var"

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Başkan Yüce: "Sakarya fuar merkezi için hazırlıklarımız var"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MÜSİAD) ziyaret etti.
MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetimi ile bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, faaliyetlerine ilişkin bilgiler alarak başarı dileklerini iletti. Başkan Yüce, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken; iş birliğiyle daha nice hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, programlarına iştirak eden Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür ederek, “Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Toplantımızda şehrimize ve güncel meselelere dair değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca 2223 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Uluslararası Diplomasi Zirvesi’ne ilişkin istişare yaptık. MÜSİAD olarak şehrimizin menfaatine olacak, değer katacak çalışmalarda iş birliğine hazırız” dedi.
MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetimine nazik davetleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin kıymetli üyeleriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. MÜSİAD’ın ülkemizin her köşesinde ve dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü faaliyetleri yakından takip ediyorum. Şehrimiz iş istihdamına sunduğunuz katkıyı da çok önemsiyor ve hepinizi kutluyorum. İnşallah sanayici ve iş adamlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya, birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın” diye konuştu.
Şehrin projelerine ilişkin MÜSİAD heyetine paylaşımlarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Göreve geldiğimiz günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gece geç saatlere kadar şehrimiz için gayret gösteriyoruz. Kısa süre önce 1 milyon kitaplı Şehir Kütüphanesi’ne ilişkin güzel bir gelişme yaşadık ve bakanlığımızın gündemine alındı. İnşallah Sakarya’nın kültürel geleceğine çok büyük bir eser kazandıracağız. Ayrıca bugün ilk defa paylaşıyorum; şehrimizde bir fuar merkezi oluşturacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. MÜSİAD ile de bu noktada işbirliği yapabiliriz. Rabbim çalışmalarımızın tümünü hayırla sonuçlandırsın. İnşallah Sakarya için paydaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SAKARYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:08
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