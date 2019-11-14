Sapanca'da Sokak Satrancı Projesi hayat buluyor

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen’in seçim vaatlerinden biri olan, Sokak Satrancı Projesi hayat buluyor.

Sapanca Belediyesi, satrancın daha geniş kitlelere ulaşması için bu projeyi Sapanca halkının hizmetine sundu. Sokak Satrançlarının ilki Sapanca Şehit Albay Güner Ekici Park’ına konumlandırıldı. Gençler ve aileleriyle satranç oynamaya gelen çocuklar hem kaliteli vakit geçirme imkânı bulacaklar hem de gelişimlerine katkı sağlayacak. Halkın kullanıma rahat olacak fiziki konumu uygun olan Şehit Albay Güner Ekici Park’ın yanı sıra ilçenin 2 ayrı noktasına daha konulacağı bilgisi verildi.

Hem küçüklerin hem de büyüklerin ilgi odağı olacağını kaydeden Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirirken amacımız ilimle, bilimle ve genel kültürleriyle donanımlı gençler yetiştirmektir. Çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sapanca sokaklarını satranç ile renklendireceğiz. Satrancın özellikle çocukların zihinsel gelişimine önemli katkısı olduğu için bu proje ile 7’den 77’ye herkesin satranç oynaması için imkân sağlayacağız” dedi.

SAKARYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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