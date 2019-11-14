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'2019 Yılı Bölgesel Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı' 518 personelin katılımıyla ...

İHA

Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereğince bölge merkezi olarak seçilen Sakarya'da olası afet ve acil durumlarda afet ortamında koordinasyonu güçlendirmek, afet sırasında birlikte çalışma ortamını sağlamak amacıyla 'Bölgesel Saha Uzantılı Masabaşı' tatbikatı AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 518 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

'2019 Yılı Bölgesel Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı' 518 personelin katılımıyla gerçekleştirildi Tatbikat, 95 arama kurtarma araç gereci ile toplam 8 ayrı lokasyonda yapıldı

Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereğince bölge merkezi olarak seçilen Sakarya'da olası afet ve acil durumlarda afet ortamında koordinasyonu güçlendirmek, afet sırasında birlikte çalışma ortamını sağlamak amacıyla ‘Bölgesel Saha Uzantılı Masabaşı’ tatbikatı AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 518 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sakarya'da 2015 / 7 sayılı TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) ve AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) Uygulama esasları genelgesi hükmünce her yıl bölgesel düzeyde yapılması gereken, olası afet ve acil durumlarda afet ortamında koordinasyonu güçlendirmek, afet sırasında birlikte çalışma ortamını sağlamak amacıyla ‘Bölgesel Saha Uzantılı Masabaşı’ tatbikatı Sapanca ilçesinde bulunan AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Tatbikat; Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, AFAD İl Müdürlükleri Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, 26 yerel düzey destek hizmet grubu kamu, kurum, kuruluşlar, kaymakamlıklar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, STK Arama Kurtarma Ekipleri ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla düzenlendi.

1950'lerden beri yaklaşık 32 bin kişi depremler yüzünden hayatını kaybetti
Tatbikat, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ın açılış konuşması ile başladı. Kaşkaş, "Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz, sahip olduğu jeolojik, sismik, jeomorfolojik ve iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Topraklarımızın yüzde 66’sı 1'inci ve 2'nci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Sadece depremler yüzünden, 1950’lerden bu yana yaklaşık 32 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hepimizin de bildiği gibi İlimiz 1'inci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Ayrıca afetin diğer türleri olan sel, su baskını ve heyelan gibi afetlerin de tehdidi altındadır. En son yaşadığımız 17 Ağustos 1999 depreminde ilimizde 3 bin 891 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 180 vatandaşımızda yaralanmıştır. 24 bin 775 konut ve 5 bin 089 işyeri ağır hasarlı olup tamamı yıkılmıştır. Ülkemizin depremlerle mücadele kapasitesini arttırmaya yönelik olarak son yıllarda birçok etkinlik düzenlenmiş, çok sayıda rapor hazırlanmıştır. Son yapılan tüm çalışmalarda, önde gelen eksiklik olarak, ülkemizin bu alanda bir yol haritasının olmaması olduğu ifade edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız, kuruluşundan hemen sonra bu eksikliği giderme konusunda hızla adım atmıştır. Başkanlık bünyesinde yer alan Deprem Danışma Kurulu koordinasyonunda ve bu alanda çalışan değişik kurumların temsilcileri, akademisyenler ve uygulamacılardan yararlanarak ulusal ölçekte bir deprem stratejisi ve eylem planı çalışmalarına başlamıştır. Bu Çalışmalar kapsamında TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) tamamlanmıştır" dedi.

518 kişi ve 95 kurtarma araç gereci ile toplam 8 ayrı lokasyonda yapıldı
Tatbikat başta Sakarya olmak üzere; Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük AFAD İl Müdürlükleri ile çalışma gruplarının bağlı olduğu kurumlardan 424 kamu personeli, Sakarya'da ki STK'lardan 68 AFAD Gönüllüsü olmak üzere toplam 518 kişi ve 95 arama kurtarma araç gereci ile toplam 8 ayrı lokasyonda yapıldı. Senaryo gereği Sakarya'da meydana gelen deprem sonucu Adapazarı, Sapanca ve Geyve ilçelerinde bazı binalar ve yerleşim alanlarında hasar oluşmuş ve vatandaşların mahsur kaldığı bilgisi üzerine TAMP Sakarya Planı devreye sokularak plan kapsamında Yerel Düzey Hizmet Grubu Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının, AYDES (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) üzerinden olay yerlerine intikali sağlanarak ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları lokasyonlarda başlatıldı.

Tatbikat başarıyla sona erdi
Tatbikatta, deprem nedeniyle hasar gören binada mahsur kalan afetzedelerin kurtarılması için yüksek kattan havai hat kurularak tahliye edildi. Ağır hasar gören binalardan enkaz altında kalan 15 afetzedelerin kurtarılma çalışmaları, çöken yolda iki aracın kaza yapması sonucu alev alan araçların söndürülmesi ve sıkışan kazazedelerin çıkarılması çalışması, dere yatağında heyelan sonucu taşocağı mevkiinde vatandaşın heyelan sonucu toprak altında kalması nedeniyle kurtarma çalışması, köprü çökmesi sonucu bir aracın dere yatağına düşmesi ile mahsur kalan vatandaşların havai hat ile kurtarma çalışması, deprem sonucu kimyasal madde içeren fabrikada meydana gelen çökme nedeniyle kimyasal maddelerin etrafa saçılması ve etkilenen vatandaş ve tarım arazilerine KBRN ekibi tarafından müdahale edilmesi çalışması başarıyla tamamlanarak tatbikat sona erdi.

SAKARYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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