Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi açılıyor

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) “Temsili Fotoğraflar Yüksek Lisans Sergisi” 20 Kasım’da açılıyor.

STMF Görsel İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinin, 2018 ve 2019 Bahar dönemlerindeki ‘Fotoğraf ve Temsil Sınırları’ dersinde yaptıkları fotoğraf projelerinden oluşan serginin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan yapıyor. Temsili Fotoğraflar Sergisinde toplam 12 öğrenci projesi yer alırken, sergide hem basılı eserler hem de kişisel bir sergi açacak miktarda işin yer aldığı fotoğraf kitapları birlikte sergilenecek.

Temsili Fotoğraflar Sergisi, dijital kültür, tüketim, çokluk, kırsal bölgelerde sosyal medya kullanımı, yabancılaşma, benlik arayışı, görsel hikaye anlatıcılığı, sokak, kent mimarisi ve dijital gözetleme gibi konuların fotoğraflarla temsil çabasının ürünü olarak ortaya çıktı. SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde 20 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’da açılacak sergi, 29 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

Sergiye Büşra Kemik, Caner Demiroğlu, Eşref Özcan Halıcı, Halil Eren, Hasan Keskintaş, Kübra Timur, Merve Bozkurt, Mine Gülşen, Rıfkı Ünal, Serpil Yılmaz, Sibel Ateş, Zehra Karataş olmak üzere 12 öğrenci katılıyor.

SAKARYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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