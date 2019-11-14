Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Engelsiz Hayat Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak ‘Çocuklarda Gelişim Geriliği: ‘Çocuğum Yaşıtları Gibi Davranmıyor’ konusu SGM’de konuşuldu. Özel Eğitim Uzmanı Özlem Toprak’ın konuşmacı olarak katıldığı programda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi üyeleri ile çok sayıda davetli yer aldı.

Kişinin özellikleriyle farklı olması bireysel farklılık olduğunu belirten Özel Eğitim Uzmanı Özlem Toprak, “Kişinin bir özelliğiyle diğerlerinden faklı olması bireysel farklılıktır. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür. Her bireyin benzersiz kalıtsal mirası ve etkileşimde bulunduğu çevrenin olması, bireysel farklılıkları kaçınılmaz kılar. Anne babalar, evde ya da toplumsal ortamlarda birebir ya da grup öğretimi kullanarak çocuklarına öğretim yapma konusunda uzmanlar tarafından yetiştirilmelidir. Anne babaların eğitimi için kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir. Bunlar bilgi verici öğretim sunma, yazılı materyal kullanma, koçluk yapma, model olma, rol oynama, alıştırma yapma ve bildirimi sunma gibi yöntemlerdir. Çocuğun gelişimi ve öğrenmesi için daha çok fırsat sağlamak, kaynakların ve hizmetlerin daha ulaşılabilir duruma gelmesini sağlamak ve çocuğun en önemli iki çevresi arasında tutarlılık sağlamak aile ile iletişim işbirliği adına önemlidir” dedi.

Türkiye’nin özel eğitim konusunda büyük adımlar attığına değinen Toprak, “Ülkemizde kısa dönemde özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimi ve toplumda bütünleştirilmeleri konusunda önemli adımlar atılmıştır. Anayasamızın 42’nci maddesinde de ‘Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır’ hükmü yer alır. Zihinsel yetersizliği olan bireyler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler, özel yetenekli bireyler, birden fazla yetersizliği olan bireyler, bedensel yetersizliği olan bireyler, otizmi olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, süreğen hastalığı olan bireyler, görme yetersizliği olan bireyler, işitme yetersizliği olan bireyler, dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler Anayasamızın 42’nci maddesine uygun olan bireylerdir” diye konuştu.

SAKARYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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