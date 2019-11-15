Sapanca MYO'da siber güvenlik konuşuldu

SUBÜ Sapanca MYO’da öğrencilerle bir araya gelen Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci, “Web’in Geleceği ve Siber Güvenlik” konulu bir sunum yaparak, internetin gelişimi, web’in geleceği ve siber güvenlik konularında bilgiler verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci’yi öğrencileriyle buluşturdu. Öğrencilerle 20 yıllık tecrübelerini paylaşan Öztürkçi, günümüzde gençler tarafından çokça kullanılan sosyal ağların, sanal dünyanın imkanlarını ve risklerini anlattı.

İnternetin hayatımıza girmesiyle alışkanlıklarımızın değiştiğini aktaran Öztürkci, bu değişikliğin önemli bir kısmının medya algımızda meydana geldiğini dile getirdi. Özellikle siber saldırılara doğru ve hızlı şekilde müdahale etmenin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Öztürkçi, “Her geçen gün değişen bu mecrayı anlamak ve ona adapte olmak için, birey olarak, kurum olarak, akademi olarak ve ülke olarak internet deneyiminin içinde olmak gerekiyor” dedi.

Web ortamında katma değer üretmeyen her bir kişinin sanal dünyanın nesnesi ve metası olduğuna dikkat çeken Öztürkci, “Yapay zeka algoritması tercihlerinizi izliyor ve optimal bir hedef kitlesi olarak sizi reklam veren ile buluşturuyor. Her bir kişiye tercihleri, beğenileri doğrultusunda nokta reklamlar gösteriyor. Tüketim psikolojiniz üzerinde etkili oluyor” diye konuştu.

Sunum boyunca öğrencilerin hackerlik, siber savaşlar, geleceğin teknolojileri konularındaki sorularını cevaplayan Öztürkci, 5G, Web 5.0, Türkiye’nin bilişim politikaları ve dünyadaki trendler noktasında da öğrencilere bilgi verdi. Program Halil Öztürci’ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim edilmesiyle son buldu.

SAKARYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

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