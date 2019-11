1 milyar dolarlık et

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile birlikte, Adapazarı Belediyesi tarafından devam ettirilen Karadere Mahallesi spor sahası çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mutlu Işıksu, Muhtar Ferruh Akıncık ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi, talep ve düşüncelerini dinledi.

Adapazarı’nın 84 mahallesine hitap eden projelerle yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, gayretli çalışmalardan duyduğu memnuniyeti aktardı. Gelinen son noktada Adapazarı aidiyetinin daha da geliştiğini ve birlik beraberlikle önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Işıksu, “Adapazarı’mızı hepimiz çok seviyoruz hamdolsun. Kıymetli Kaymakamımız, ilçe müdürlerimiz, teşkilatlarımız, muhtarlarımız, tüm hemşehrilerimiz her mahallemiz, her sokağımız için gayretle çalışıyoruz. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizdeki yoğun çalışmalarımız sürüyor. Karadere’mizin talebi doğrultusunda bir spor sahasını da kısa zamanda kazandırmış olacağız. Adapazarı’mızın her noktasında gelişim inşallah devam edecek” dedi.

