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Başkan Yüce, Özbekistan’da festivale katıldı

İHA

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Üniversiteleri Festivali'ne katıldı.

Başkan Yüce, Özbekistan’da festivale katıldı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrasya İnşaat Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Üniversiteleri Festivali’ne katıldı.
Taşkent Valisi Cihangir Artıkhocayev ve Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er’le de görüşen Başkan Ekrem Yüce’ye, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve heyet eşlik etti.
Misafirperverlikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Binlerce yıllık ortak tarihi paylaşıyoruz. Arzumuz birlik ve beraberliğin güçlenmesi, karşılıklı iş birliğinin daha da gelişmesidir. Türk dünyasının köklü tarih ve kültürü aramızdaki en önemli bağdır. Tarihi ve kültürel değerler sadece ortak geçmişi değil, ortak geleceğimizi de şekillendirmektedir. Dil birliğimiz, din birliğimiz, tarih birliğimiz yani ortak geçmişimiz, değerlerimiz ve bilinç bizlere ortak bir gelecek için de güzel bir fırsat sunuyor. Gönül birliğimiz birlikte hareket etme gücünü bizlere veriyor. İşbirliğini geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Sakarya’da bir Kültürler Vadisi inşa edeceğiz. Bu vadide bütün Türk Dünyası bir arada kültürel bir bütünlük oluşturacak. Her Türk boyu kendi kültüründen ögeleri Kültür Köyünde sergileyecek ve hayata geçirecek. Kültür köyünün halklarımız arasında ki işbirliğini de geliştireceğini düşünüyorum” dedi.

Kültürel çeşitlilik zenginliğimiz
Şehrin kültürel yapısına değinen Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da 72 millet bir arada yaşıyor. Her milletten insan Sakarya’da birlikteliği ve huzuru en güzel şekilde yaşayabiliyor. Sakarya’nın bu kozmopolit yapısı birlikteliğimizi güçlü kılıyor. 2012 yılından beri uygulanan Türk Dünyası Kültür Başkentine 2021 yılı için adayız. Sakarya’nın kozmopolit yapısı bizi Kültür Başkentine en uygun aday konumuna getiriyor. Sakarya’da her millet kendi kültürünü, kendi hayat tarzlarını bir bütünlük içinde kardeşçe yaşayabiliyor” diye konuştu.

Kültür başkentine en uygun aday
Şehrin doğal güzelliklerine ilişkin paylaşımlarda bulunan Başkan Yüce, “Sakarya, Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri. Doğanın tüm renkleri Sakarya’da ahenk içinde adeta dans ediyor. Tüm dünyada 11 tane olan Longoz Ormanlarının ikisi ülkemizde, biri ise şehrimizde bulunuyor. Acarlar Longozunun en büyük özelliği ise tek parça halinde olması. Yine dünyanın en nadir içmesuyu kaynaklarından olan Sapanca Gölü şehrimizde bulunuyor. Bu göl içme suyu kaynağının yanı sıra turistler için harika bir cazibe merkezi. Yeşil ve mavinin ahenkli uyumuna Sapanca Gölü’nde şahit olabilirsiniz. Türkiye’nin en güzel yaylaları da şehrimizde. Bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Bağımsız gezginler şehrimizde bulunan Çiğdem Yaylası’nı Türkiye’nin en güzel 10 yaylası arasında gösteriyor. Tüm bu özellikler, Sakarya’yı 2021 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için en uygun aday konumuna getiriyor” şeklinde konuştu.

Fikir yarışması ilanı
Fikir yarışmasını da katılımcılarla paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Bir de sizlere düzenlenecek olan bir yarışmadan bahsetmek istiyorum. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından bir fikir yarışması düzenlenecek. Sakarya, çevre odaklı yatay mimari anlayışına sahip. Yarışma, Sakarya’nın kentsel gelişme modeline uygun kırsal kalkınma politikaları hakkında olacak. Sakarya’nın eşsiz coğrafyasını en iyi şekilde yansıtacak kırsal kalkınma konusundaki en iyi fikirler ödül alacak. Fikri olan herkesi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAKARYA

15 Kasım 2019 Cuma

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