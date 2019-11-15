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SAÜ'de 'Açık Kaynak Yazılım Stratejilerinin Önemi ve Pardus' isimli konferans düzenlendi

İHA

SAÜ'de 'Açık Kaynak Yazılım Stratejilerinin Önemi ve Pardus' isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından “Açık Kaynak Yazılım Stratejisinin önemi ve Pardus” başlıklı bir konferans düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor Salonunda düzenlenen konferansa SAÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Zengin konuşmacı olarak katıldı. Açık kaynak kodlu yazılım tarihini açıklayan Doç. Dr. Zengin yaptığı açıklamada, “Kod, herkese açık olduğu için güvensizdir. Bütün mühendislik fakültelerinde Linux kullanılmalıdır. Linux çekirdeğini biz geliştirmedik ama onu öğrenebiliriz. Mühendislik fakülteleri yazılım sektöründe girişimciliğe yönlendirilmeli, ülke çapında veri merkezleri kurulmalıdır. Bu ülkedeki herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Çünkü programa size nasıl düşüneceğinizi öğretir” şeklinde konuştu.
Konferans soru cevap kısmıyla devam etti.

SAKARYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:37
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  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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