Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu

-SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kaçak et kesimi yapılan 2 iş yerine baskın yapıldı. Ele geçirilen 20 ton et ve sakatat, imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak.

Erenler Toptancılar Sitesi'nde kaçak et kesimi yapıldığı belirlenen iş yerine polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Kapıyı açarak giren ekipler, içeride kesik hayvan başı ve hayvan parçaları ile piyasaya sürülmek üzere hazırlanan etlerle karşılaştı. Sahipleri aynı olan yandaki iş yerinde de et kesimi yapıldığı öğrenildi. Bunun üzerine bu iş yerine de girildi.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince etlerden numune alınırken, iş yerinin sahipleri olduğu bildirilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere çöp kamyonlarına yüklendi. Etlerin hangi havyana ait olduğu yapılacak analizle ortaya çıkacak. İş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

SAKARYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.