Doç. Dr. Bektaş’tan ara tatil önerileri

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bektaş, ara tatilin çocuklarıyla yeteri kadar verimli zaman geçiremeyen aileler için fırsatlar sunacağını söyledi.

İlk ve orta dereceli okullarda ilk kez karnesiz ara tatile bu hafta başlanırken, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bektaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni uygulamasının faydalı olacağına inandığını söyledi. Eğitim sisteminde yaşanan beceriye dayalı öğretimin daha yoğun yapılma isteğinden böyle bir gerekliliğin olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Bektaş, “Dönem içerisinde öğrencilerimize sadece bilgi aktarma amacıyla değil de aynı zamanda belirli becerileri kazandırmak amacıyla yürüttüğümüz eğitim öğretim faaliyetlerini arada öğrencilerin bunu deneme fırsatına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda da öğrencilerimize gerçek hayatta bu becerilerini deneme fırsatı sunmak için önemli bir uygulamadır” dedi.



Öğretmenler ve veliler için fırsat

Ara tatilde aile olarak yapılabilecek şeylerle ilgili önerilerde bulunan Doç. Dr. Bektaş, “Yoğun okul döneminde çocuğuyla verimli zaman geçiremeyen ailelere ara tatil çocuğuyla birlikte planladıkları bir zaman dilimi geçirme fırsatı sunacaktır. Ailelerin çocukla geçireceği zaman diliminde çocuğun ilgi ve merakları doğrultusunda yapılacak bir planlama ile ara tatil çocuğa eğitim öğretim döneminin devam eden kısmında yeni meraklarıyla okula dönme fırsatı sunacaktır” diye konuştu. Ara tatilin öğretmenlerin kazanacakları deneyimlerden bahseden Doç. Dr. Bektaş, “Hizmet içi eğitim etkinliklerinin yıl içine yayılmasıyla ara tatil öğretmenlere yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanma fırsatı sunar. Okuladayalı hizmet içi eğitim ile ara tatil öğretmenlere eğitim sistemindeki sorunların yaşandığı yerde çözülmesi fırsatını sunar. Dönemin yoğunluğu sonrasında ara tatil öğretmenlere öğrenmeöğretme sürecini gözden geçirerek yeniden planlama fırsatı sunar” ifadelerini kullandı.



Fırsat sunar

Uygulamanın öğrencilere faydalarından bahseden Doç. Dr. Bektaş, “Yoğun okul döneminin yorgunluğu sonrasında ara tatil öğrenciye bir dinlenme, gözlem yapma ve doğayla buluşma fırsatı sunar. Kendisi için planlanmış olanları öğrenmenin dışında ara tatil öğrenciye kendi istediklerini öğrenme, hobi edinme ve bireysel farklılıkları gereği ilgilendiği şeylerden doğan yeni meraklarıyla okula dönme fırsatı sunar. Yeni bir sistemde mutlaka aksaklıklar olabilir. Tabi bunları süreç içerisinde yaşadıkça görülüp düzeltilmesi gerekir. Ben birçok olumlu yönünün olacağını düşünüyorum öğretmenlerimiz süreç içerisinde kendi eğitimöğretim faaliyetlerini gözden geçirme fırsatı sunacaktır. Öğrencilerin yeniden dinlenmiş bir halde yeni bir motivasyonla ders dönemine başlayacaklarını ve okulların tekrar hazırlanma fırsatı bulacağını düşünüyorum. Belki çalışan aileler için öğrencileri bir yere bırakma zorunda ise sorunlar çıkabilir. Ama bunların da düzenlenecek etkinlikler ile çözülebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Diğer ülkelerde bu tür tatil uygulamaları var mı?

Birçok ülkede bu tür ara tatil uygulamalarının olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bektaş, “Diğer ülkelerden gelip, ülkemizde açılan kolejlerde bu geleneklerini sürdürdüklerini görüyoruz. Biz de bu uygulamayı eğitim sistemimizde sağlıklı bir şekilde yürür hale getirdiğimizde faydalı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Tabii ki sömestr tatili daha eski bir gelenek ama bu ara tatile göre daha uzun olduğu için bu tatil formatı daha güçlü olacaktır. Daha çok etkinliklerin öğrencilerle paylaşıldığı hayatın içerisinden yeniden öğrenme meraklarının beslendiği bir küçük hayata dönüş, hayattan beslenme olarak adlandırabilir” dedi.

SAKARYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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