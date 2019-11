Otomobil başıboş gezen ineğe çarptı Kaza sonrası can çekilen inek usule uygun kesildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde seyir halindeki bir araç, başıboş gezen büyük baş hayvana çarptı. Can çekişen hayvan, can çekişmesin diye usulen kesildi.

Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç, yolda başıboş gezen büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yolda can çekişen hayvan, kesim yapabilen bir vatandaş tarafından can çekişmemesi için usulüne uygun olarak kesildi.

Büyükbaş hayvanın kime ait olduğu belirlenemezken, çevredeki vatandaşlar, “Bu yolda sahipsiz hayvanlar geziyor. Duyarsız hayvan sahipleri, ölümlü bir kazaya sebep olabilir” diyerek tepki gösterdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken kesilen hayvan, karayolları ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

