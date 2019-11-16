Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın çıktı 8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 gün önce yangın çıkan geri dönüşüm fabrikasında yine yangın çıktı. Yangına 8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. 2 önce yanan fabrikada bu akşam yine yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm fabrika yangınına Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 itfaiye aracı ve 25 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alındığı öğrenildi.

SAKARYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.