Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında iki günde iki yangın

DHA

SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erenler Kozluk Mahallesi´nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine Olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracı ve 25 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın sonrası iş yerinde bulunan 2 bekçinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evi kurşunlayıp kaçmıştı, yakalandı
YEREL HABERLER Evi kurşunlayıp kaçmıştı, yakalandı
Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın çıktı 8 itfaiye aracı 25 personel yangına müdahale etti
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasında 2 gün sonra yine yangın ...
Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çocuklara kimlik soran sahte asker gözaltına alındı
Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü, sel mağduru çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü, sel mağduru çocukları ...
Otomobil başıboş gezen ineğe çarptı Kaza sonrası can çekilen inek usule uygun kesildi
YEREL HABERLER Otomobil başıboş gezen ineğe çarptı Kaza sonrası can ...
Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı
YEREL HABERLER Adapazarı'nda Kickboks heyecanı başladı
Doç. Dr. Bektaş’tan ara tatil önerileri
YEREL HABERLER Doç. Dr. Bektaş’tan ara tatil önerileri
Patronlar Platformu Sakarya, Sırbistan’a çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Patronlar Platformu Sakarya, Sırbistan’a çıkarma ...
Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu
YEREL HABERLER Sakarya'da kaçak kesilen 20 ton ete el konuldu
Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi
SAÜ'de 'Açık Kaynak Yazılım Stratejilerinin Önemi ve Pardus' isimli konferans düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ'de 'Açık Kaynak Yazılım Stratejilerinin Önemi ve ...
Yaşam Merkezi ile yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Yaşam Merkezi ile yüzme bilmeyen kalmayacak
Başkan Yüce, Özbekistan’da festivale katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Özbekistan’da festivale katıldı
Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
SUBÜ'lü öğrenciler “İstanbul Grafik Tasarım Günleri”ne katıldı
YEREL HABERLER SUBÜ'lü öğrenciler “İstanbul Grafik Tasarım ...
Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı 33 bisiklet polis ekiplerince bulundu
Sapanca MYO'da siber güvenlik konuşuldu
YEREL HABERLER Sapanca MYO'da siber güvenlik konuşuldu
Başsavcı Dursun, hükümlülerle birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Başsavcı Dursun, hükümlülerle birlikte fidan dikti
Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altında Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi Soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 2 buçuk saat sonra ...
Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
YEREL HABERLER Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
Sakarya’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Geri dönüşüm fabrikası alev alev yanıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Geri ...
Morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey SAÜ’de üretildi SAÜ’lü bilim insanları tarafından geliştirilen ‘Sanitest’ ürününün tanıtımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey SAÜ’de ...
Hacıoğlunda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Hacıoğlunda çalışmalar devam ediyor
SAÜ’de, ‘21. Yüzyılda Öğretmen Olmak’ konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de, ‘21. Yüzyılda Öğretmen Olmak’ konulu ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X