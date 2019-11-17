Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretleri kapsamında son olarak Şeker Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinleyen Işıksu, anlık talimatlar verdi ve belediye çalışmalarını vatandaşlarla birlikte değerlendirdi.

Şeker Mahallesi’nin teveccühünden duyduğu memnuniyeti paylaşan Başkan Işıksu, “Şeker Mahallemiz sağ olsun her zaman bizimle. Gösterdiğiniz teveccüh için kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin isteği ile Adapazarı’mızın yönetimini emanet aldığımızdaki o ilk günden bugüne hamdolsun çok güzel mesafe kat ettik. Bunu hep birlikte yaptık. Adapazarı Belediyesi 7/24 hemşehrilerimizin emrindedir. Sizler söylemeye, bizler de elimizden gelen tüm gayretimizi göstererek uygulamaya devam edelim. Bizler hedefimize, masa başından değil, sokaktan ulaşmak istiyoruz. Halkla Birlikte Yönetim ilkemizin bizlere çizdiği istikamet doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:12

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