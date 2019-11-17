Yeni hafta film gösterimi ve söyleşi ile başlayacak

Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Sükut Evi’ filminin gösterimi ve ardından gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kasım Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Sükut Evi’ filminin gösterimi ve ardından gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek. Moderatörlüğünü Enver Gülşen’in üstleneceği programa Yönetmen Cafer Özgül konuk olarak katılacak. 18 Kasım Pazartesi günü AKM’de gerçekleştirilecek etkinlik saat 18.00’da başlayacak. Programımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:12

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